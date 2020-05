Premier League confirma intenção de regressar a 17 Junho

A Liga inglesa de futebol, suspensa desde 13 de março devido à pandemia da covid-19, confirmou que vai regressar em 17 de junho, com dois encontros em atraso.

No comunicado divulgado no site oficial na Internet, o organismo refere que “as partes interessadas concordaram com a data indicada desde que todos os requisitos de segurança estejam em vigor”, sendo que os encontros vão ser disputados sempre à porta fechada.

A data é “provisória”, segundo o chefe executivo da Premier League, que salienta o acordo alçando entre as cadeias televisivas Sky Sports, BT Sport, BBC Sport e Amazon Prime, para que todos os encontros sejam transmitidos em território inglês.

“Essa data [17 junho] não pode ser confirmada até que cumpramos todos os requisitos de segurança necessários, pois a saúde e o bem-estar de todos os participantes e adeptos é a nossa prioridade. Infelizmente, os jogos vão acontecer sem adeptos nos estádios, por isso estamos satisfeitos por ter encontrado uma solução positiva para que possam assistir aos restantes 92 jogos”, disse Richard Masters, citado pelo site da competição.

O CEO realça ainda “importância de garantir o maior número possível de pessoas a assistir aos jogos em casa”.

Os horários das partidas programadas para os fins de semana sofreram alterações, com os jogos de sexta-feira e segunda-feira a realizaram-se a partir das 20:00, os de sábado pelas 12:30, 15:00, 17:30 e 20:00 e os de domingo às 12:00, 14:00, 16:30 e 19:00.

Já as partidas a meio da semana, ou seja, terça, quarta e quinta-feira, vão disputar-se às 18:00 e às 20:00.

A prova vai ser retomada mais de três meses depois do último jogo, disputado em 09 de março, entre Leicester e Aston Villa, e quando o Liverpool está a dois triunfos de vencer a prova e acabar com uma ‘seca’ que dura desde 1989/90.

Na altura da interrupção, os campeões europeus em título somavam 82 pontos, em 29 jogos, enquanto o detentor do troféu Manchester City contava 57, em 28 encontros.

A edição 2019/20 da ‘Premier League’ tem 92 encontros por disputar, todos os das últimas nove jornadas e ainda dois em atraso, que se realizarão em 17 de junho, uma quarta-feira: o Manchester City-Arsenal e o Aston Villa-Sheffield United.

Depois destes dois embates, a prova prosseguirá com a realização da 30.ª jornada, entre 19 e 21 de junho, sendo que o primeiro fim de semana pode, desde logo, ditar um novo campeão.

O conjunto de Jürgen Klopp, que joga no reduto do vizinho Everton, será consagrado com um triunfo, no caso de o Manchester City, de Pep Guardiola, não somar mais de três pontos nas receções aos ‘gunners’ (28.ª ronda) e ao Burnley (30.ª).

Caso conquiste o cetro, o Liverpool sagra-se campeão inglês pela 19.ª vez - ficando a um troféu do recordista Manchester United - e apenas pela primeira em 30 anos, pois não arrebata a ‘Premier League’ desde a longínqua temporada 1989/90.

O campeonato inglês é o segundo do ‘top 5’ a regressar, depois do alemão, reatado em 16 de maio. O espanhol e o italiano também irão ser retomados, ao contrário do francês, que foi dado como terminado, com o título a ser entregue ao Paris Saint-Germain.

Em Portugal, a I Liga também já tem data marcada para o regresso à ação, em 03 de junho, com os jogos Portimonense-Gil Vicente e Famalicão-FC Porto, da 25.ª ronda. A prova vai prolongar-se até 16 de julho, data da 34.ª e última jornada.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 355 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.