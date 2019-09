Portugal volta a perder no mundial de pólo aquático de juniores femininos

A selecção portuguesa perdeu hoje com a África do Sul por 13-5, somando o segundo desaire em dois jogos no mundial de pólo aquático de juniores femininos, que se realiza até domingo no Funchal.

Portugal encontra-se, sem pontos, no último lugar do Grupo C, liderado pela campeã mundial Rússia, que soma seis, após ter vencido, por 14-11, a Itália, que mantém os três pontos, os mesmos da África do Sul.

Os Estados Unidos lideram isolados o Grupo A, com quatro pontos, fruto do triunfo por 8-7 face à Hungria, que continua com três pontos, os mesmos da Austrália, que ganhou ao Japão (um ponto) também pela margem mínima (11-10).

Já a Espanha e a Holanda, dividem a liderança do Grupo B, com quatro pontos, após terem vencido o Cazaquistão (zero pontos) e o Brasil (três), por 22-5 e 19-7, respectivamente.

Em relação ao Grupo D, a Grécia levou a melhor sobre o Canadá, por 16-9, e chegou aos seis pontos, os mesmos da China, que derrotou a Nova Zelândia, por 13-7, com os perdedores de hoje ainda sem qualquer ponto somado.