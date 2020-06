Plantel do Marítimo testa negativo e joga esta tarde com o Gil Vicente

Todo o plantel, equipa técnica e restantes funcionários do Marítimo testaram negativo na bateria de testes de despiste ao Covid-19 realizada ao fim da tarde de domingo. Trataram-se dos testes realizados a 24 horas da realização do jogo, de acordo com o protocolo estabelecido entre a Liga e a DGS para a retoma da I Liga em Portugal.

Deste modo, José Gomes tem quase todos os jogadores disponíveis para a recepção ao Gil Vicente, à excepção do lesionado Rúben Ferreira e do castigado Bebeto. O jogo entre verde-rubros e gilistas está marcado para as 19 horas no Estádio do Marítimo.