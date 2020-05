Paris SG disposto a pagar 60 ou 70 milhões de euros por CR7

O Paris Saint-Germain (PSG) está empenhado, cada vez mais, em contratar o astro madeirense Cristiano Ronaldo.

As recentes declarações do presidente do PSG Nasser Al-Khelaifi, numa entrevista dada ao France Football a demonstrar admiração por CR7, indicam que o interesse é cada vez mais forte. “Ano após ano, Cristiano Ronaldo mostra uma determinação única, uma extraordinária força de carácter. É por isso que admiro sua vontade implacável. Ele é um óptimo exemplo para todos os atletas do futuro”, foram estas as palavras de Nasser Al-Khelaifi sobre Cristiano Ronaldo na última entrevista dada ao jornal francês, e foram ontem recordadas nas noticias publicadas nos media italianos, nomeadamente a ‘Gazzetta Dello Sport’ e o site da internet ‘Calciomercato’, e onde o presidente do campeão da Liga francesa, está disponível a gastar 60 ou 70 milhões de euros para ter CR7, segundo os valores que a ‘vecchia signora’ estará dispotas para vendê-lo.