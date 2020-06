Paços de Ferreira vence e ‘afunda’ Marítimo

O Paços de Ferreira venceu esta tarde o Tondela, no Estádio João Cardoso, por 3-1, e descolou do antepenúltimo lugar da I Liga, posição que era partilhada com o Marítimo e que agora é ocupada pelos insulares.

À partida para a 28.ª jornada, ambos os conjuntos detinham 28 pontos. Os verde-rubros perderam em Portimão, mas continuavam em igualdade pontual com os da Capital do Móvel - embora com mais jogo -, equivalência que acabou por ser desfeita esta tarde, com a vitória dos ‘castores’ em Tondela, numa vitória materializada com tentos de Tanque (10 e 45 minutos) e um auto-golo de Yohan Tavares (68 minutos). O golo de honra dos da casa surgiu aos 88 minutos, na cobrança de uma grande penalidade.

Com este triunfo, os pupilos de Pepa dão um grande e importante passo rumo à permanência, já o Marítimo está quatro pontos acima da linha de água e tem pela frente, até final do campeonato, os seguintes desafios: Benfica (casa), Santa Clara (fora), Boavista (fora), Rio Ave (casa), Vitória de Guimarães (fora) e Famalicão (casa).