Olympiacos, Estrela Vermelha e Dínamo Zagreb confirmam fase de grupos da ‘Champions’

O Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, o Estrela Vermelha e o Dínamo de Zagreb confirmaram hoje a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao eliminarem Krasnodar, Young Boys e Rosenborg, respetivamente.

No encontro da segunda mão do ‘play-off’, a formação helénica voltou a ter os lusos José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence entre os titulares e não apresentou grandes dificuldades em superiorizar-se ao ‘carrasco’ do FC Porto da ronda anterior, depois de ter vencido de forma expressiva na passada semana (4-0).

Hoje, na Rússia, o médio Utkin, aos 10 minutos, até começou por colocar o Krasnodar na frente, mas o início da reviravolta aconteceu no ataque seguinte, através do ponta de lança El Arabi (11), concluída novamente pelo próprio já na segunda parte, aos 48.

Após o empate (2-2) alcançado na Suíça, os sérvios do Estrela Vermelha, que tiveram o português Tomané em campo desde os 62 minutos, nem precisavam de vencer na receção ao Young Boys, verificando-se nova igualdade (1-1), face aos golos do avançado Aleksa Vukanovic (59) para os visitados e de um autogolo de El Fardou Ben para os forasteiros.

Na deslocação à Noruega, o Dínamo de Zagreb, da Cróacia, levava uma vantagem de 2-0, que foi bem gerida, apesar de Akintola (11) ter dar dado uma esperança madrugadora ao Rosenborg, anulada já nos segundos 45 minutos, por Gojak (71).

Apesar de eliminados, Krasnodar, Young Boys e Rosenborg seguem para a fase de grupos da Liga Europa.

Os restantes encontros da segunda mão prosseguem na quarta-feira, pelas 20:00, com as receções do Ajax, semifinalista da edição passada, ao APOEL, do Chipre, dos belgas do Club Brugge aos austríacos do LASK Linz e dos checos do Slavia de Praga aos romenos do Cluj.