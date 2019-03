O Santana Vertical Kilometer é a única prova do circuito mundial que terá lugar em Portugal

O circuito Vertical Kilometer® World Circuit 2019 conta com 8 corridas em 8 países, tratando-se portanto das corridas mais curtas e rápidas do mundo na modalidade de skyrunning. O circuito está autorizado pela Federação Internacional de Skyrunning e está aberto a atletas individuais e equipas. Integrada no evento Ultra Skyrunning Madeira, o Santana Vertical Kilometer (SVK) decorre no dia 31 de maio em Santana, na ilha da Madeira, e foi já confirmada como a única prova do circuito mundial que se realizará em território português.

Como grande novidade da edição deste ano, o Santana Vertical Kilometer (SVK) foi selecionado como uma das três provas nomeadas: “Bonus VK”, concedendo assim ao vencedor mais 50% de pontos que contam para o ranking final, tornando assim o SVK como um desafio imperdível para os melhores atletas do circuito mundial.

O percurso tem uma extensão de 4,8 quilómetros com 1003m de desnível positivo, onde os participantes podem contemplar a incrível paisagem montanhosa da ilha da Madeira. A totalidade do percurso decorre dentro da área de Parque Natural da Madeira, em ecossistemas protegidos que integram a rede ecológica denominada Rede Natura 2000. A parte final do percurso consiste numa subida bastante técnica e exigente que culmina num ponto emblemático denominado de Encumeada Alta (1785m), no Maciço Montanhoso Central.