Nuno Manta Santos continua no comando técnico do Marítimo

Apesar da derrota de ontem, frente ao Belenenses SAD, por 1-3, Carlos Pereira opta por não tomar uma decisão influenciada pelo ‘calor do momento’ e decide manter o técnico Nuno Manta Santos ao leme do Marítimo.

O DIÁRIO sabe que a continuidade do treinador continua a depender dos resultados e que o presidente maritimista está “desiludido” com a prestação da equipa verde-rubra na presente edição da I Liga, mas, ainda assim, o timoneiro vai continuar a orientar a formação insular pelo menos até ao encontro com o Sporting de Braga, no Minho, numa partida agendada para o dia 23 de Setembro (segunda-feira).

Carlos Pereira assumiu ainda que Nuno Manta Santos “não está a prazo”, mas que as exibições e os resultados vão ditar a continuidade ou não do treinador.