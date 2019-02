Nacional goleia Feirense (4-0) e ‘vinga’ derrota na Luz

O Nacional da Madeira recebeu e goleou, esta tarde, o Feirense, por 4-0, em partida alusiva à 22.ª jornada da I Liga, ‘vingando’ assim a pesada derrota sofrida no Estádio da Luz, frente ao Benfica, na ronda passada.

Um hat-trick do usbeque Rashidov (12’, 54’ e 57’), reforço de Inverno dos alvinegros, e um outro tento de Bryan Rochez (80’), valeu o regresso aos triunfos dos pupilos de Costinha um mês e meio após a última vitória para o campeonato, conquistada também na Choupana, a 2 de Janeiro, frente ao Vitória de Guimarães (1-0).

Desde esse último triunfo os insulares perderam por cinco ocasiões frente ao FC Porto (3-1), Belenenses SAD (0-1), Sporting de Braga (0-3), Moreirense (2-1) e Benfica (10-0), tendo somado apenas um ponto em seis partidas, fruto de um empate a zeros contra o Vitória de Setúbal (19.ª jornada), no Estádio da Madeira.

Com este resultado, o Nacional sobe à condição ao 12.º lugar da I Liga, somando agora 23 pontos – ‘escalou’ quatro posições -, enquanto o Feirense é cada vez mais último. De resto, a formação de Santa Maria da Feira segura a lanterna vermelha do campeonato com 14 pontos.

Nota de destaque ainda para o hondurenho Bryan Rochez que entrou aos 70 minutos da partida para o lugar de Rashidov e ainda teve tempo para anotar o seu nono golo nesta edição da I Liga, igualando Tiquinho Soares (ex-Nacional e actual jogador do FC Porto) na lista dos melhores marcadores.