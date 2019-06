Nacional apresenta dupla de centrais Leonel Mosevich e Rui Correia

O Clube Desportivo Nacional confirmou, hoje, a contratação dos defesas centrais argentino Leonel Mosevich e português Rui Correia.

Mosevich é um defesa de 22 anos. Chega por empréstimo do Argentinos Juniors, tendo rubricado com o clube madeirense um contrato válido por uma temporada. Na época passada actuou nos suíços do St. Gallen, também por empréstimo do Argentinos Juniors, clube em que fez a sua formação. Internacional jovem pela Argentina, actua preferencialmente no eixo defensivo, podendo também jogar no lado direito da defesa. Está convocado para a seleção argentina de sub-23, que, em julho, vai disputar os Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru.

O defesa central Rui Correia, de 28 anos, que atuou nas duas últimas épocas no Paços de Ferreira, já representou o Nacional entre 2014/15 e 2017/18, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. Formado nos escalões de formação do Seixal, passou ainda por Zambujalense, Amora, Sesimbra, Fabril do Barreiro e Portimonense, antes de ingressar no Nacional, clube pelo qual se estreou no principal escalão português.