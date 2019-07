Miguel Nunes na frente do Zoom iGest Rali do Faial

Cumprido que está metade do programa do Zoom iGest Rali do Faial, Miguel Nunes é o líder da quinta prova do Campeonato da Madeira de Ralis CORAL.

Comandante após o primeiro dia de competição, Alexandre Camacho venceu as PE 2 e 4, mas um forte ataque de Miguel Nunes na primeira passagem por Ilha ‘CORAL’ permitiu-lhe passar para a frente da classificação.

Depois de uma manhã marcada por alguns chuviscos, com o piso a alternar entre o seco e húmido, Ricardo Teodósio segue na terceira posição. José Pedro Fontes é quinto da prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira.

A prova prossegue durante a tarde.