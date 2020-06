Foi esta noite apresentada a nova equipa de ralis ‘Dream4Racing’, composta pelas duplas Miguel Caires/Duarte Lagos, em Ford Fiesta R2 T, e Américo Gouveia/João Sousa, num Peugeot 208 R2, que vão competir no Campeonato da Madeira de Ralis de 2020.

A apresentação teve lugar no Cais do Carvão e contou com a presença de um número limitado de convidados, cumprindo assim com as recomendações definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Estas duas duplas irão competir na categoria R2.