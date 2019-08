Médio do Gil Vicente convocado por Balakov para a seleção da Bulgária

O médio do Gil Vicente Bozhidar Kraev foi convocado pelo selecionador da Bulgária, Krasimir Balakov, para os duelos com Inglaterra e Irlanda, revelou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Kraev, de 22 anos, que chegou ao emblema barcelense em julho por empréstimo dos dinamarqueses do Midtjylland, estreou-se pela seleção principal búlgara em março de 2017, contabilizando dois golos em nove internacionalizações.

A Bulgária vai medir forças com a Inglaterra, em Wembley, em 07 de setembro, num encontro da fase de qualificação para o Euro2020, três dias antes de realizar um jogo particular com a Irlanda, em Dublin.