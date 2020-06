Marítimo vence Benfica (2-0) e agudiza crise encarnada

O Marítimo venceu esta tarde o Benfica, nos Barreiros, por 2-0, em jogo alusivo à 29.ª jornada da I Liga. Os tentos maritimistas foram apontados por Jorge Correa (74’) e Rodrigo Pinho (78’), ambos servidos por Nanú, lateral direito maritimista que realizou duas arrancadas fantásticas antes de servir os seus companheiros de equipa em jogadas muito semelhantes. Os verde-rubros ainda viram ser anulados dois golos, por fora de jogo.

Nesta que foi a segunda derrota consecutiva do Benfica, no campeonato, o Marítimo acaba por subir, à condição, ao 12.º lugar, agora com 31 pontos, e respira de alívio, isto porque os insulares partiam para esta jornada no antepenúltimo lugar da classificação geral do campeonato. Já os encarnados podem ver o FC Porto distanciar-se no topo da tabela, com a diferença pontual entre ambos os conjuntos a poder ficar fixada em seis pontos no caso da equipa portista triunfar esta noite, na Capital do Móvel, frente ao Paços de Ferreira.