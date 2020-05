O jornal Record acaba de avançar que o Marítimo recorreu ao Tribunal Arbitral do Desporto para impugnar a decisão de suspender definitivamente a II Liga e que teve como consequência directa a subida de divisão de Nacional e Farense.

Segunda a mesma publicação, Carlos Pereira quebra o entendimento alcançado entre os clubes do futebol profissional no sentido de satisfazer as exigências das entidades oficiais para o regresso do futebol, colocando desta forma em xeque a possibilidade de o Nacional regressar à I Liga, o que teria implicações directa na distribuição dos apoios concedidos pelo Governo Regional, com prejuízo financeiro dos verde-rubros.