O Sporting de Braga, no rescaldo da eliminação da Liga Europa, procura hoje consolidar o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, na deslocação ao estádio do Marítimo, em jogo da 23.ª jornada da prova.

A equipa minhota, que sob o comando do treinador Rúben Amorim alcançou sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos no campeonato, visita o recinto do atual 14.º classificado, onde FC Porto (segundo posicionado) e Sporting (quarto), não foram além do empate a um golo.

O Braga, que na primeira volta empatou 2-2 na receção aos madeirenses, tenta também ultrapassar o efeito negativo da derrota sofrida na quarta-feira em casa, frente aos escoceses do Rangers, por 1-0, da qual resultou o afastamento nos 16 avos de final da Liga Europa.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado, procura manter-se na corrida pelo quinto lugar, ao receber o Tondela, 15.º, enquanto o lanterna-vermelha Desportivo das Aves defronta em casa o Paços de Ferreira, 16.º e primeira equipa acima da zona de despromoção, num duelo de ‘aflitos’.

Na segunda-feira, o líder Benfica e o FC Porto, separados por um ponto, prosseguem o braço-de-ferro na luta pelo título, com o campeão nacional a receber o Moreirense (12.º) e o perseguidor a deslocar-se ao reduto do Santa Clara (nono).

A 23.ª jornada da I Liga, mais dispersa do que o habitual devido aos jogos das equipas portuguesas na Liga Europa, encerra na terça-feira, com a visita do Sporting a Famalicão, para defrontar a equipa sensação da primeira volta, mas em queda acentuada, ocupando o sexto posto.