O Marítimo conquistou há instantes três preciosos pontos rumo à luta pela manutenção na I Liga, ao vencer, no Estádio do Marítimo o Gil Vicente, por 2-1, em jogo que marcou o arranque da 27.ª jornada do principal campeonato português.

Kraev ainda deu a vantagem aos gilistas, aos oito minutos, mas Rodrigo Pinho, aos 30 minutos, empatou para os verde-rubros, para depois já nos ‘descontos’ da primeira parte’, Rodrigo Prado ter feito um autogolo que veio a dar a vitória maritimista.