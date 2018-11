Marcos Freitas vence na 4.ª jornada da Liga dos Campeões

Disputou-se hoje o encontro da 4.ª jornada, da fase de grupos, da edição 2018/2019 da Liga dos Campeões.

A equipa de Marcos Freitas, TTC Fakel Gazprom (Rússia), deslocou-se à Suécia para defrontar a formação do Eslovs Ai Bordtennis, tendo vencido por 3-0. Esta foi mais uma importante vitória da equipa russa na competição, que lhe permite continuar na liderança do Grupo D.

Marcos Freitas foi, uma vez mais, determinante para a vitória da sua equipa, que continua a afirmar-se como uma das grandes candidatas ao título europeu. No encontro de hoje, o olímpico madeirense esteve irrepreensível e venceu o sueco Robert Svensson por 3-1 (14-16, 12-10, 6-11 e 6-11).

Esta é mais uma excelente prestação do atleta Internacional português, que continua a corresponder, da melhor forma, às expectativas e exigências desta nova etapa na sua carreira. Nas quatro jornadas desta edição da Liga dos Campeões, o madeirense tem correspondido, vencendo todos os encontros disputados.

A 5.ª jornada será realizada no próximo dia 30 de novembro às 17h30 (horário da RAM), onde o TTC Fakel Gazprom irá se deslocar à Alemanha para defrontar a formação do Post SV Mühlhausen. No encontro da 1.ª volta, a equipa de Marcos Freitas venceu por 3-0.