Marcos Freitas a uma vitória de rumar aos ‘quartos’ da Champions

O olímpico madeirense Marcos Freitas poderá garantir hoje a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões em ténis de mesa, caso a sua equipa, os russos do Fakel Gazprom Orenburg alcancem a vitóriua na penúltima jornada da fase de grupos.

Os actuais campeões da ‘Champions’, inseridos no Grupo A, visitam a formação francesa do VS Angers TT, num encontro com início agendado para as 17h30 (horário RAM).

A equipa do atleta madeirense lidera o Grupo A com oito pontos, fruto das vitórias alcançadas nas quatro primeiras jornadas. Assim, a equipa de Marcos Freitas, Chuang Chih-Yuan (China-Taipé), Dimitrij Ovtcharov (Alemanha) e Vladimir Samsonov (Bielorrússia) tentará alcançar mais uma vitória, dando um importante passo para alcançar a segunda fase da competição.