Marcos Freitas & companhia nas meias-finais do Europeu

A selecção portuguesa masculina repetiu há instante o feito da equipa feminina, ao carimbar o passaporte para as meias-finais do Campeonato da Europa de Equipas em ténis de mesa, que se está a realizar na cidade francesa de Nantes.

Frente à Áustria, selecção que foi campeão da Europa em 2015 na Rússia, Portugal triunfo por 3-1 e irá agora medir com a Suécia um lugar na final, mas desde já tem garantido pelo menos a medalha de bronze.

Frente aos austríacos a equipa das Quinas começou a perder, com Tiago Apolónia a sair derrotado do encontro com Roberto Gardos por 3-0, mas depois a ‘geração de ouro’ do ténis de mesa português rubricou três vitórias consecutivas. O olímpico madeirense Marcos Freitas venceu Daniel Habesohn por 3-1, para depois João Monteiro repetir oresultado diante de Stefan Fergel. No derradeiro encontro Tiago Apolónia teve pela frente o ‘gigante’ Daniel Habesohn, mas a vitória clara por 3-0 permitiu o passaporte para as meias-finais, que estão agendadas para amanhã às 16 horas diante da Suécia. A outra meia-final irá opor os campeões da Europa a Alemanha diante do vencedor do jogo entre a Polónia e a França.