Madeira SAD já está na Holanda

A comitiva do Madeira Andebol SAD já se encontra em solo holandês, depois de uma viagem desde Lisboa até à capital da Holanda, Amesterdão, que durou cerca de três horas e meia. Relembre-se que esta odisseia europeia começou na passada terça feira, com a comitiva do Madeira SAD a jogar nos Açores, Ilha do Faial, frente ao Sporting da Horta, tendo depois feito ontem uma primeira ligação a Ponta Delgada e ao final do dia outro voo para Lisboa. Hoje bem rumaram para a Holanda onde amanhã iniciam a sua participação na Taça Cahllenge jogando com o Hurry Up.