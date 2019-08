Madeira SAD garante concurso de guarda redes romena e lateral da Lituânia

A menos de uma semana de voltar aos trabalhos para a nova temporada, o Madeira Andebol SAD contractou duas andebolistas estrangeiras, segundo a reportagem do DIÁRIO apurou. Para a baliza a administração comandada por Alfredo Mendonça, garantiu o concurso da andebolista romena Madalina Puscas, que na época passada representou o SCM Gloria Buzau da Roménia. Tem 26 anos e com 1,75 de altura virá fazer dupla com a madeirense Mónica Correia. Também do campeonato romeno vem a lateral esquerda da Lituânia, Marija Gedroit que jogou na época passada igualmente no SCM Gloria Buzau. Tem 32 anos e 1,78 de altura. Duas jogadoras com grande experiência internacional que assim fecham o plantel às ordens de Sandra Fernandes