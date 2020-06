A guarda-redes do Madeira Andebol SAD a romena Madalina Puskas vai jogar na próxima temporada na I liga da Roménia ao serviço do CSM Galati. Com 28 anos, antes de rumar à Madeira, a jogadora começou a sua carreira no HMC Baia Mare clube da sua terra natal. Teve depois passagens pelo Valcea também da Roménia, Haukar da Islândia, Kisvardai da Hungria entre outros emblemas. Pela Madeira teve uma passagem discreta, mas evidenciando um grande profissionalismo.