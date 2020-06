A Câmara Municipal de Machico celebrou, na passada segunda-feira, dia 15 de Junho, a assinatura de protocolos de apoio e cooperação com as associações desportivas das cinco freguesias do concelho. Ao todo são mais de 100 mil euros (100.325 euros), a repartir por 12 associações desportivas neste ano de 2020. Um acréscimo de 4,5% comparativamente ao ano anterior.

As colectividades contempladas foram: a Associação Desportiva de Machico; o Clube Futebol do Caniçal; o Desportivo de Machico; a Associação Desportiva do Porto da Cruz; a ADR Água de Pena; o Grupo de Jovens Caniçalenses; o Ludens Clube de Machico; a Associação Desportiva do Caramanchão; o Machim Sport; a Associação de Carros de Pau; Prestige Dance e a Associação Porto da Cruz Trail Team.

Numa nota do gabinete da presidência, a autarquia destaca que “apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia, a Câmara Municipal manteve os valores previstos para todos os clubes, permitindo que os mesmos possam suportar parte dos custos com a formação e a participação nos campeonatos ou provas regionais, tendo sempre por base os indicadores da época desportiva 2018/2019”.

“O município tem como premissa continuar a apoiar as actividades desportivas de interesse para o concelho, estando também abrangido apoios para eventos desportivos pontuais que possam decorrer ao longo da época desportiva”, acrescenta o comunicado.

A assinatura dos protocolos decorreu no auditório do Museu da Baleia, no Caniçal e o executivo autárquico fez-se representar pelo presidente, Ricardo Franco, pelo vereador Nuno Moreira e pelo técnico de Desporto, Duarte Rodrigues.