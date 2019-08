Lyon falha ‘assalto’ à liderança com derrota em Montpelier

O Lyon saiu hoje derrotado na deslocação a Montpelier por 1-0, num encontro controlado pela equipa da casa, perdendo a oportunidade de se colar ao Rennes na liderança da liga francesa de futebol.

O único golo da partida surgiu aos 42 minutos, com o médio francês Arnaud Souquet a lançar um ‘míssil’ de fora da área, depois de um mau alívio da defesa do Lyon, após a marcação de um pontapé de canto. Antes, já o avançado argelino Andy Delort tinha falhado um penálti para o Montpelier, acertando no poste da baliza defendida pelo internacional português Anthony Lopes.

Com este resultado, o Montpelier, no qual atua o defesa Pedro Mendes, ex-Sporting, que jogou os 90 minutos, alcança o 12.º posto do campeonato gaulês, enquanto o Lyon falha o ‘assalto’ à liderança e fica no segundo posto com seis pontos, os mesmos que o Paris Saint-Germain e o Angers, fruto de duas vitórias e uma derrota em três jornadas.

No primeiro lugar está o Rennes, com três vitórias em três jogos, que ainda pode ser apanhado pelo Nice, que conta com duas vitórias e vai jogar na quarta-feira, em casa, frente ao Marselha.