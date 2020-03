Liga notifica seis clubes para fazerem demonstração de cumprimento salarial

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou hoje ter notificado seis SAD, duas de clubes da I Liga e quatro da II Liga, para demonstrarem o cumprimento salarial dos últimos três meses no prazo de 15 dias.

Em comunicado, o organismo indica que as SAD notificadas para fazerem a demonstração do cumprimento salarial dos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 foram o Boavista e o Desportivo das Aves, da I Liga, e o Vilafranquense, Cova da Piedade, Académica e Leixões, do segundo escalão.

O organismo que tutela as competições portuguesas de futebol profissional, informa que “demonstraram o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais, na data limite de 15 março (prorrogado para o dia útil seguinte), um total de 28 sociedades desportivas”.

A Liga refere que ainda que “vários clubes justificaram este atraso com a dificuldade de obtenção de toda a documentação necessária, nomeadamente nos contactos com os seus Revisores Oficiais de Conta, devido aos constrangimentos atuais provocados pela pandemia de Covid-19”.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infectadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infecção para 642, mais 194 do que no dia anterior, e deu conta da segunda morte no país em consequência da pandemia.