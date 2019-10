Liderança do Famalicão colocada à prova pelo FC Porto no regresso da I Liga

O ‘candidato’ FC Porto testa no domingo, na oitava jornada, o líder Famalicão, no regresso da I Liga de futebol, quase um mês após as paragens para as seleções e Taça de Portugal.

O FC Famalicão lidera o campeonato numa época em que voltou, 25 anos depois, ao escalão principal, e após a sétima ronda tem 19 pontos, mais um do que os dois grandes candidatos ao título, o campeão Benfica e o ‘vice’ FC Porto.

Juntamente com o Boavista, o Famalicão não tem qualquer derrota no campeonato, mas com a diferença de somar vitórias em seis jornadas -- uma das quais em casa do Sporting (2-1) -, e apenas um empate, fora, com o Vitória de Guimarães.

No domingo, no Dragão, a equipa tem difícil jogo, num dia que poderá implicar mudanças na liderança, algo que só não acontecerá se o Famalicão vencer na casa do FC Porto, ou empatar e o Benfica não ganhar em Tondela, ao quinto colocado.

As ‘águias’, que sofreram muito para vencer na quarta-feira na receção ao Lyon (2-1) para a Liga dos Campeões, têm uma derrota na Liga, em casa com o FC Porto, e somam vitórias nos restantes seis jogos, as últimas quatro consecutivas, sendo que, com Bruno Lage, ganharam todos os jogos fora no campeonato.

O Tondela, com mais uma jornada disputada e orientado pelo espanhol Natxo González, ainda não venceu em casa, com o seu nono lugar a resultar dos êxitos fora, com três vitórias e dois empates, em contraste com duas derrotas e um empate em casa.

Esta será a quinta vez na história da Liga que o Benfica visita o Tondela, num registo 100% vitorioso para as ‘águias’ e sempre por mais do que um golo de diferença.

O domingo é dia ‘reservado’ aos ‘grandes’, com o Sporting (sexto) a fechar o dia, ao receber o Vitória de Guimarães (quarto), a partir das 20:00, num momento de muita contestação à equipa, sobretudo face à eliminação na Taça de Portugal.

Na sua estreia na competição, na qual defendia o troféu, os ‘leões’, que esta época já viram sair o treinador Marcel Keizer e entrar Silas - depois de Leonel Pontes fazer a transição, como interino -, perderam com uma equipa do terceiro escalão, o Alverca, do Campeonato de Portugal.

Nesta oitava jornada, importa ver como reage a equipa perante o seu público, num palco em que perdeu já esta época com o Rio Ave e o Famalicão.

O Vitória de Guimarães chega a Alvalade tal como os ‘leões’, sendo uma das equipas da I Liga eliminadas na estreia na Taça, bem como Portimonense, Boavista, Tondela, Desportivo das Aves e Marítimo.

Um cenário que levou Augusto Inácio, do Desportivo das Aves, a ser o quarto treinador a ‘cair’ esta época, o que fará com que a equipa visite o Belenenses no sábado com Leandro Pires, campeão nos sub-23, na função de interino.

A jornada abre na sexta-feira com o Paços de Ferreira a receber o Rio Ave, duas equipas com situações muito diferentes na tabela: os pacenses são penúltimos e os vila-condenses seguem na parte superior da tabela, no nono posto.

A ronda fica completa na segunda-feira, com a receção do Sporting de Braga ao Santa Clara. A equipa bracarense (11.ª) conseguiu a apenas a segunda vitória na última jornada e está a três pontos dos açorianos (oitavos).

Programa da oitava jornada:

- Sexta-feira, 25 out:

Paços de Ferreira -- Rio Ave, 20:30.

- Sábado, 26 out:

Gil Vicente -- Portimonense, 15:30.

Belenenses -- Desportivo das Aves, 15:30.

Vitória de Setúbal -- Marítimo, 18:00.

Moreirense -- Boavista, 20:30.

- Domingo, 27 out:

Tondela -- Benfica, 15:00.

FC Porto -- Famalicão, 17:30.

Sporting -- Vitória de Guimarães, 20:00.

- Segunda-feira, 28 out:

Sporting de Braga -- Santa Clara, 20:15.