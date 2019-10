Líder do circuito mundial de Maratonas vem à Madeira

É já este domingo que a capital madeirense, o Funchal, recebe mais uma prova internacional de patinagem de velocidade. Depois de recentemente o patinódromo do Faial receber mais uma edição da Biosfera Roller Skate, a Avenida do Mar servirá de palco, entre as 9 e as 13 horas da Madeira Roller Marathon, que este ano conta com a líder do ranking mundial do circuito de maratonas a colombiana Aura Quintana, para além de outros patinadores internacionais e atletas das selecções portuguesas das diversas categorias.

De referir que o evento é destinado aos escalões escolares, infantis, iniciados, cadetes, juvenis, juniores e seniores.