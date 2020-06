Juventus deixa escapar a Taça de Itália na marcação por penaltis

Foi decidido pela marcação de grandes penalidades o jogo da final da Taça de Itália que opôs o Nápoles à Juventus de Cristiano Ronaldo, no Estádio Olímpico de Roma.

A equipa de Turim começou de forma desastrosa com Dybala a permitir a defesa de Alex Meret, seguindo-se outro (ex-portista Danilo) para as nuvens. Já os napolitanos foram bem mais assertivos e não falharam na ‘lotaria’, fechou o encontro com 4-2, conquistando o troféu.

Ao longo dos 90 minutos o jogo foi equilibrado. A Juventus esteve perto do golo por duas vezes - a primeira por Cristiano Ronaldo - e o Nápoles atirou ao ferro da baliza de Buffon num livre directo de Insigne.

O Nápoles conquista assim a edição 2019/20 da Taça de Itália em futebol, igualando os seis troféus da Fiorentina, no quinto lugar do ‘ranking’, liderado pela Juventus, com 13, que já tinha arrebatado a ‘coppa’ em 1961/62, 75/76, 86/87, 2011/12, também numa final com a equipa de Turim (2-0), e 2013/14.