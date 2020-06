Juventus contrata médio brasileiro Arthur ao FC Barcelona por 72 milhões de euros

O médio do FC Barcelona Arthur vai reforçar a Juventus a partir da próxima época, anunciou hoje o clube catalão, que vai receber 72 milhões de euros (ME) pela transferência do futebolista internacional brasileiro para Turim.

Em comunicado divulgado no site oficial, o FC Barcelona informou que os dois clubes “chegaram a acordo para a transferência do jogador”, que permanecerá nos catalães até ao final da presente da temporada e só depois rumará à equipa em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo.

Além dos 72 ME fixos que vai receber dos ‘bianconeri’, o ‘Barça’ adiantou que o negócio inclui igualmente 10 ME em variáveis.

Esta é uma transferência que vinha sendo avançada há várias semanas em Espanha e Itália, tendo sido, inclusive, colocada a hipótese de o bósnio Miralem Pjanic ser envolvido no negócio e fazer o caminho inverso, rumando ao bicampeão espanhol.

Arthur, de 24 anos, está a cumprir a segunda época ao serviço do FC Barcelona, que em 2018 o resgatou ao Grêmio, clube no qual o médio cumpriu toda a formação, por 31 ME.