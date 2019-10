Joana Soares e Bruno Moniz vencem última prova do circuito ‘Madeira a Correr’

Joana Soares e Bruno Moniz foram os grandes vencedores do II Grande Prémio Santo da Serra, a última prova do circuito ‘Madeira a Correr’, da Associação de Atletismo da Madeira, que juntou 246 atletas este sábado, 19 de Outubro.

A atleta da Associação do Jardim da Serra, foi a grande vencedora, dos femininos, do II Grande Prémio Santo da Serra, ao percorrer os 10.200 metros em 36m58s. Daniela Sousa, do Grupo Desportivo do Estreito, com 39m24s, e Adília Fernandes, do Jardim da Serra, com 43m43s, ocuparam a segunda e terceira posições no pódio, respectivamente.

Em masculinos, na prova principal, venceu o atleta Bruno Moniz, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, com um tempo final de 33m30s. No pódio estiveram ainda Edwin Nunes, da VIP-RC, que finalizou em 36m26s, e Paulo Macedo, também da ADRAP, com 36m26s.

O atleta José Manuel Reis, do Club Sport Marítimo, voltou a competir nos 1.000 metros em cadeira de rodas. Prova que terminou em 6m45s.

Em termos colectivos, vitória, nos femininos, para as equipas da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra com 16 pontos, do Grupo Desportivo do Estreito com 22 pontos e da VIP-RC com um total de 41 pontos.

No colectivo masculino foi mais forte a equipa da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, com 11 pontos, seguida da VIP-RC com 31 pontos e da Associação do Jardim da Serra com 38 pontos.