Depois de confirmadas as datas do Rali Vinho Madeira para 6, 7 e 8 de Agosto, a organização da prova apresenta agora o itinerário da prova automobilística que apesar de ter menos classificativas, passará por toda a ilha, sob diversas medidas de segurança e de combate à pandemia Covid-19.

A Comissão Organizadora aponta para 160 quilómetros que serão percorridos em 16 PECs. mantendo-se as emblemáticas provas do Rosário, Palheiro Ferreiro/Terreiro da Luta, Boaventura e Santana.

A grande novidade é o Parque Fechado que este ano será montado no Cais 8, de forma a permitir aos adeptos do automobilismo um contacto visual com os carros, mas sempre no cumprimento das regras sanitárias que impõem um distanciamento físico entre as pessoas.

Outra mudança relevante é a passagem de toda a estrutura do RVM – Secretariado, Comissão Organizadora, Colégio de Comissários Desportivos, Direcção da Prova, Segurança e Centro de Tratamento de Resultados, para as instalações da Escola Secundária Horário Bento de Gouveia, na Cruz de Carvalho.

Quanto às verificações Técnicas, Parque de Assistências e a tenda de reabastecimentos, assim como a área dedicada aos meios de informação possuidores de credenciação junto do RVM, mantêm-se na Avenida Sá Carneiro e na Praça CR7 que este ano colhe ainda as verificações documentais.

A manutenção do Pódio com a estrutura já conhecida em anteriores edições do rali, voltará a ser montada na Praça do Povo, estando a Comissão Organizadora do RVM 2020 a trabalhar num plano de circulação e de acessos ao local, dando particular atenção às necessidades operacionais da comunicação social.

Desta vez, não será realizada a movimentada sessão de autógrafos com os pilotos, assim como a Especial de abertura do Rali na Avenida do Mar.

Rali da Calheta a 17 e 18 de Julho

O Rali da Calheta está marcado para os dias 17 e 18 de Julho, sendo esta uma prova com grande importância para o desenvolvimento económico da zona Oeste da Madeira.

O primeiro dia da prova é dedicado à realização das verificações documentais e técnicas dos concorrentes, estando o segundo dia reservado para a competição em duas secções, num total de 199,21 quilómetros com 70,56 quilómetros a serem percorridos em 8 PECs.

O secretariado e toda estrutura operacional do Rali da Calheta irão funcionar no quartel dos Bombeiros Municipais da Calheta e as assistências no Parque Empresarial da Calheta.