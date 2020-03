IHM implementa Plano de Contingência COVID-19 e adia IV Torneio de Futebol de Rua Interbairros

“Seguindo as orientações do Governo da Região Autónoma da Madeira”, o Conselho de Administração da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, anunciou esta sexta-feira, dia 13 de Março, que activou o seu Plano de Contingência COVID-19, de modo a “proteger os seus trabalhadores e os cidadãos que recorrem à entidade”.

Também em linha com as recomendações de contingência apresentadas pelo Governo Regional, no sector desportivo, que ditam “adiamento ou anulação de eventos que provoquem ajuntamentos de um número significativo de pessoas”, a IHM optou por adiar, por tempo indeterminado, o IV Torneio de Futebol de Rua Interbairros, que estava previsto para o dia 31 de Março de 2020.