Federação de Triatlo de Portugal apoia clubes até 6.000 euros por mês

A Federação de Triatlo de Portugal (FTP) anunciou hoje que vai apoiar até 6.000 euros mensais por clube, devido à covid-19, até que as competições regressem.

“Nenhum modelo é ideal e o próprio montante do pacote é bem inferior ao que gostaríamos, mas queria ressalvar que se trata de um valor de cerca de 25% da receita mensal atual da Federação de Triatlo (excetuando as verbas do Alto Rendimento cuja despesa tem de ser realizada nessa área específica e não pode aqui ser contabilizada), sendo que a direção decidiu não condicionar nenhum dos seus compromissos atuais com parceiros, colaboradores e funcionários”, explica o organismo.

Em documento assinado pelo presidente da FTP, Vasco Rodrigues, é dito que, face à realidade da generalidade dos clubes, um dos agentes mais afetados serão os treinadores, “pelo que a grande fatia deste apoio é destinada ao apoio aos seus vencimentos”.

A dotação mensal distribui-se em três áreas, nomeadamente 3.500 euros para treinadores, 1.500 por compensação pelo número e tipologia de atletas e 1.000 euros para “outras despesas devidamente justificadas”.

“Este apoio é mensal e estará em vigor até que seja reaberto o quadro competitivo e o acesso a piscinas para treino”, refere o organismo, sendo que “o valor global deste apoio poderá ser revisto em alta no final do ano, caso a situação financeira da FTP o permita”.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 25 mortos (+2,8%) e mais 163 casos de infeção (+0,7%).

O país cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.