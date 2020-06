Um golo de Mbemba, logo aos 7 minutos de jogo, chegou para o FC Porto vencer no campo do Paços de Ferreira e aproveitar a derrota do Benfica, na Madeira.

A equipa de Sérgio Conceição passa a ter seis pontos de vantagem sobre os encarnados e ainda beneficia no desempate entre os dois. Uma vitória que deixa os ‘dragões’ mais perto do título da I Liga, quando faltam cinco jogos para o final.