FC Porto, Sporting e Braga em jornada de boas perspectivas

FC Porto, Sporting e Sporting de Braga entram hoje em campo na Liga Europa de futebol, com boas perspetivas de concluírem a terceira jornada em lugar de apuramento, com jogos em casa frente ao Rangers e Rosenborg, respetivamente.

O FC Porto, vencedor da Taça UEFA em 2002/03 e, já sob designação de Liga Europa, em 2010/11, recebe no Dragão os escoceses do Rangers (17:55), num momento em que as quatro equipas do grupo G somam três pontos cada.

No outro jogo do grupo, o Young Boys recebe o Feyenoord, num agrupamento em que cada uma das quatro equipas já venceu um jogo e perdeu outro e que nesta ronda procuram ganhar embalagem em direção à qualificação.

No grupo D, a liderança está nas ‘mãos’ do PSV Eindhoven, com dois triunfos (seis pontos) e que recebe o LASK Linz (três), enquanto o Sporting tem uma boa oportunidade de somar seis pontos, na receção aos noruegueses do Rosenborg (20:00).

Os ‘leões’ estão numa fase difícil da época, depois de terem sido eliminados da Taça de Portugal, competição em que são os detentores do troféu, diante do FC Alverca, do Campeonato de Portugal.

Ainda hoje, o Sporting de Braga pode igualmente manter-se em zona de qualificação no grupo K, que lidera em igualdade pontual com o Slovan Bratislava (ambos com quatro pontos).

O Braga joga em Istambul com o Besiktas (17:55), ainda sem pontos, e o Slovan recebe o Wolverhampton (três pontos), equipa treinada por Nuno Espírito Santo, com vários portugueses e surpreendentemente batida na primeira jornada pelos minhotos (1-0).

A jornada da segunda competição de clubes da Europa terá ainda o Vitória de Guimarães em ação, último do grupo F, com a difícil missão de jogar com o ‘histórico’ Arsenal, a partir das 20:00, no Emirates Stadium, em Londres.

Os ingleses lideram a ‘poule’ com seis pontos, seguidos do Eintracht Frankfurt, no qual alinham os portugueses Gonçalo Paciência e André Silva, e de Standard Liège, que hoje se defrontam na Alemanha.