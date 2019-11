FC Porto perde em Glasgow e complica apuramento

O FC Porto complicou hoje as contas do apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao perder 2-0 em Glasgow frente aos escoceses do Rangers, em jogo da quarta jornada do grupo G.

A derrota dos ‘dragões’ começou a desenhar-se já à entrada para os últimos 20 minutos, com os golos de Morelos, aos 69 minutos, e de Steven Davis, aos 73.

Com esta vitória, o Rangers igualou o Young Boys na liderança do grupo com sete pontos - os suíços empataram 1-1 em casa dos holandeses do Feyenoord -, enquanto o FC Porto é quarto com quatro pontos, os mesmos do Feyenoord.