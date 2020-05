FC Porto continua a trabalhar em pleno e com ‘reforços’ da equipa B

O FC Porto cumpriu hoje o segundo treino da semana, no plano de preparação da equipa para o regresso da I Liga de futebol, uma vez mais com ‘reforços’ da equipa B.

O treinador Sérgio Conceição voltou a contar com o guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário, num momento em que tem a equipa de futebol a 100%, sem casos clínicos no plantel.

Naquela que é a terceira semana no centro de estágios no Olival, desde a suspensão do campeonato após o fim de semana de 07 e 08 de março, devido à pandemia do novo coronavírus, os ‘dragões’ têm nova sessão de trabalho agendada para quinta-feira de manhã.

Com 25 jornadas disputadas na I Liga, o FC Porto comanda a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica, e 14 que o Sporting de Braga, terceiro classificado.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.