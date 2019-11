Eleições do CF Carvalheiro marcadas para 11 de Dezembro

Está aberto o período eleitoral para a apresentação de listas candidatas aos órgãos sociais do CF Carvalheiro para o biénio 2020-2022.

As eleições estão marcadas para o dia 11 de Dezembro, das 19 às 21 horas, devendo as listas ser submetidas ao líder da Assembleia Geral do clube, André Ramos Correia, até ao dia 30 de Novembro.

O acto eleitoral vai decorrer uma semana depois da Assembleia Geral Ordinária anual prevista para a apreciação e aprovação das contas, convocada para o dia 4 de Dezembro, às 19 horas, na sede social. Na reunião magna de sócios do clube, para além da aprovação de contas, serão apresentados os programas das listas candidatas aos órgãos sociais para o biénio 2020-2022.

Entretanto, o manifesto das listas candidatas às eleições agendadas para o dia 11 de Dezembro será colocado à disposição dos sócios a partir do dia 2 de Dezembro, na sede social do clube.

O Clube de Futebol Carvalheiro é um dos clubes históricos da cidade do Funchal. Fundado a 13 de Junho de 1937 por Ulrique Diogo Viríssimo, César Vieira Gomes, José Tiago de Almeida, João de Oliveira e Manuel Policarpo de Sousa, o Clube de Futebol Carvalheiro desde sempre assumiu-se como “uma agremiação de desportistas amadores”, estatuto que mantém até hoje.