Éder e Gonçalo Paciência de regresso à selecção nacional

O seleccionador nacional de futebol, Fernando Santos, anunciou há instantes, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a lista de convocados para os próximos dois desafios da Selecção das Quinas, frente às congéneres da Lituânia e Luxemburgo, tendo em vista o apuramento para o Euro 2020.

Eis a lista de 25 convocados divulgada por Fernando Santos:

- Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e José Sá (Olympiacos)

- Defesas: Nélson Semedo (Barcelona), Ricardo Pereira (Leicester), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), José Fonte (Lille), Rúben Semedo (Olympiacos), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (Dortmund)

- Médios: Danilo (FC Porto), João Mário (Lokomotiv), Rúben Neves (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Sporting) e Pizzi (Benfica)

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (PSV), Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Éder (Lokomotiv Moscovo), Diogo Jota (Wolverhampton), André Silva (Eintracht Frankfurt) e Daniel Podence (Olympiakos).

A Ucrânia, que já garantiu o primeiro lugar do Grupo B, soma 19 pontos, seguida de Portugal, com 11. A Sérvia segue com 10 pontos, o Luxemburgo com quatro e a Lituânia tem apenas um.