Cristiano Ronaldo não regressa hoje a Itália

Cristiano Ronaldo ainda não regressa hoje a Itália. O avião privado levantou voo do Aeroporto Internacional da Madeira apenas com bagagem e ‘staff’ mas tendo Madrid como destino, nomeadamente dois cozinheiros e um segurança que acompanharam o madeirense e família durante os quase dois meses em que permanecem na Madeira.

O jogador vai seguir viagem para Turim esta segunda-feira, uma vez que o regresso aos treinos em Itália estão agendados para 18 de Maio, provavelmente ainda tendo de cumprir quarentena antes de integrar os trabalhos no centro de estágios da Juventus.

Cristiano Ronaldo chegou à Madeira a 9 de Março, horas depois do jogo com o Inter, o último antes da suspensão do campeonato italiano devido à pandemia de covid-19. Quase dois meses depois, o internacional português prepara-se para deixar a Região, tendo em vista o regresso dos treinos, primeiro, e o retomar da competição, depois, esta ainda sem data oficializada, mas que deverá ocorrer durante o mês de Junho.