Cristiano Ronaldo chega aos 90 golos por Portugal na Lituânia

Cristiano Ronaldo apontou hoje face à Lituânia o seu 90.º golo ao serviço da seleção portuguesa de futebol, ao abrir a contagem em Vílnius, em encontro do Grupo B de apuramento para o Europeu de 2020.

Aos sete minutos, o jogador da Juventus, que se estreou a marcar por Portugal em 12 de junho de 2004, no Dragão, face à Grécia, na abertura do Europeu, adiantou a formação das ‘quinas’ no marcador na transformação de um penálti.

Em dia de 160.ª internacionalização ‘AA’, Ronaldo, de 34 anos, marcou pelo segundo jogo consecutivo, uma vez que no sábado tinha também faturado no 4-2 à Sérvia, em Belgrado.

O capitão da formação das ‘quinas’ passou a contar 31 golos em jogos a contar para Europeus, incluindo os nove que fazem dele o melhor marcador das fases finais, em igualdade com o francês Michel Platini.

Ronaldo soma ainda três na Liga das Nações, 37 em Mundiais (sete na fase final), dois na Taça das Confederações e 17 em particulares.

Na seleção ‘AA’, o ex-jogador do Real Madrid já soma mais 43 golos do que Pauleta, segundo do ‘ranking’, e 49 face ao ‘rei’ Eusébio, e, a nível de todas as seleções mundiais, só perde para o iraniano Ali Daei, autor de 109. Faltam 19.

Os 90 golos de Cristiano Ronaldo na seleção ‘AA’:

Por competição:

Mundial 37 golos (30 na qualificação + 7 na fase final)

Europeu 31 (22 na qualificação + 9 na fase final)

Taça das Confederações 2

Liga Nações 3

Particulares 17

- ‘Ranking’ de Portugal:

1. Cristiano Ronaldo 90 golos

2. Pauleta 47

3. Eusébio 41

- ‘Ranking’ de seleções:

1. Ali Daei, Ira 109 golos

2. Cristiano Ronaldo, Por 90

3. Ferenc Puskas, Hun 84