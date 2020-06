Conselho de Justiça suspende subida de divisão do Nacional

O Cova da Piedade anunciou, esta terça-feira, através de um comunicado de imprensa, que o Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu a decisão da Direcção da Liga de terminar antecipadamente a II Liga devido à pandemia.

O que significa, na prática, que fica suspensa a subida de divisão de alguns clubes, nomeadamente o Nacional e o Farense.

Esta decisão do Conselho de Justiça decorre do recurso do Cova da Piedade, clube que havia sido despromovido.

A notícia está a ser avançada por vários jornais desportivos, nomeadamente o ‘Mais Futebol’ e a ‘Bola’.