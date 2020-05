Congresso da FIFA em Setembro e por videoconferência

O congresso anual da FIFA foi reagendado para 18 de setembro e será pela primeira fez realizado totalmente ‘online’, através de videoconferência, devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje o organismo que rege o futebol mundial.

O 70.º congresso, que estava marcado 05 de junho, em Adis Abeba, na Etiópia, mas já tinha sido adiado por causa da pandemia do novo coronavírus, será antecedido de uma reunião do Comité Executivo do organismo.

Antes disso, o órgão máximo da FIFA também se deverá reunir, entre em junho e julho, igualmente através de videoconferência.

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados -- nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América -- ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.

Os campeonatos de futebol de França e Holanda foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.