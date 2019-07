Confira aqui todo o calendário do Marítimo na I Liga

Já é conhecido o calendário da temporada 2019/2020 da I Liga portuguesa de futebol, sorteio que foi ditado esta noite, no Palácio da Bolsa, no Porto. Destacamos aqui o conjunto de partidas que o Marítimo tem já agendadas para a 1.ª volta da competição, com destaque para o encontro frente ao FC Porto, no reduto dos verde-rubros, que está marcado para uma quarta-feira.

1.ª VOLTA

1.ª Jornada: Marítimo - Sporting (11 de Agosto)

2.ª Jornada: Aves - Marítimo (18 de Agosto)

3.ª Jornada: Marítimo - Tondela (25 de Agosto)

4.ª Jornada: Paços de Ferreira - Marítimo (1 de Setembro)

5.ª Jornada: Marítimo - Belenenses SAD (15 de Setembro)

6.ª Jornada: Sp. Braga - Marítimo (22 de Setembro)

7.ª Jornada: Marítimo - Moreirense (29 de Setembro)

8.ª Jornada: Vit. Setúbal - Marítimo (27 de Outubro)

9.ª Jornada: Marítimo - FC Porto (30 de Outubro)

10.ª Jornada: Gil Vicente - Marítimo (3 de Novembro)

11.ª Jornada: Marítimo - Portimonense (10 de Novembro)

12.ª Jornada: Benfica - Marítimo (1 de Dezembro)

13.ª Jornada: Marítimo - Santa Clara (8 de Dezembro)

14.ª Jornada: Marítimo - Boavista (15 de Dezembro)

15.ª Jornada: Rio Ave - Marítimo (5 de Janeiro)

16.ª Jornada: Marítimo - Vit. Guimarães (12 de Janeiro)

17.ª Jornada: Famalicão - Marítimo (18 de Janeiro)

2.ª VOLTA

18.ª Jornada: Sporting - Marítimo (26 de Janeiro)

19.ª Jornada: Marítimo - Aves (2 de Fevereiro)

20.ª Jornada: Tondela - Marítimo (9 de Fevereiro)

21.ª Jornada: Marítimo - Paços de Ferreira (15 de Fevereiro)

22.ª Jornada: Belenenses SAD - Marítimo (23 de Fevereiro)

23.ª Jornada: Marítimo - Sp. Braga (1 de Março)

24.ª Jornada: Moreirense - Marítimo (8 de Março)

25.ª Jornada: Marítimo - Vit. Setúbal (15 de Março)

26.ª Jornada: FC Porto - Marítimo (22 de Março)

27.ª Jornada: Marítimo - Gil Vicente (5 de Abril)

28.ª Jornada: Portimonense - Marítimo (11 de Abril)

29.ª Jornada: Marítimo - Benfica (19 de Abril)

30.ª Jornada: Santa Clara - Marítimo (22 de Abril)

31.ª Jornada: Boavista - Marítimo (26 de Abril)

32.ª Jornada: Marítimo - Rio Ave (3 de Maio)

33.ª Jornada: Vit. Guimarães - Marítimo (10 de Maio)

34.ª Jornada: Marítimo - Famalicão (17 de Maio)