Clube Naval do Funchal encerra pólos e restringe funcionamento da Quinta Calaça

No âmbito das medidas preventivas e de contingência à propagação do Covid-19 – e na sequência das recentes recomendações e decisões provenientes da Direcção Geral de Saúde, Governo Regional da Madeira, federações e associações de modalidades desportivas – a Direcção do Clube Naval do Funchal, reunida esta sexta-feira (13 de Março), decidiu encerrar e/ou condiconar o funcionamento dos seus pólos desportivos.

Estão, assim, totalmente encerrados, até ao dia 31 de Março: os Pólos de Judo, Centro Náutico de São Lázaro e Complexo Desportivo da Nazaré.

Já a Quinta Calaça manter-se-á em funcionamento, mas condicionada às seguintes restrições:

a) Número máximo de pessoas, cumulativamente, de 150;

b) Uso exclusivo do elevador das pessoas com dificuldades de locomoção;

c) Acesso pelas escadas sem tocar em objectos e paredes;

d) Uso e fruição das zonas balneares de forma responsável adoptando, individual e colectivamente, as medidas de higiene, limpeza e prevenção impostas pelas autoridades sanitárias e pela Direcção do Clube Naval do Funchal;

e) O acesso à Quinta Calaça e as informações de restrição serão realizadas e operacionalizadas na única porta de entrada do clube;

Ainda no âmbito destas acções extraordinárias, “os trabalhadores e prestadores de serviço do C.N.F. serão objecto das medidas a implementar pelo Governo Regional da Madeira e a anunciar pela Direcção logo que estejam legalmente regulamentadas”, informa o clube.

Estas informações e medidas a adoptar “em termos de defesa do bem jurídico da saúde pública” poderão er actualizadas “a qualquer momento” pela Direcção do C.N.F.