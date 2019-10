Clube de Jean Cléber (ex-Marítimo) sem comida e talheres para os jogadores

O clube ao qual o médio brasileiro do Marítimo, Jean Cléber, está emprestado (Club Sportivo Alagoano), atravessa uma grave crise financeira e já nem comida ou talheres consegue disponibilizar aos atletas.

Quem denunciou a situação foi o guarda-redes Jordi, que recupera de lesão e aproveitou para gravar um vídeo, no centro de treinos, onde é possível observar os problemas que afectam o CSA. Para além disso, em termos desportivos o clube de Maceió figura no 18.º e antepenúltimo lugar da classificação do Brasileirão e enfrenta este domingo, às 22 horas, o Flamengo, de Jorge Jesus.

“A gente procura fazer o melhor, mas um clube sério como esse deixa a desejar. Pelo menos uma refeição digna para que possamos trabalhar, alimentar-se e descansar um pouco para poder recuperar e voltar o quanto antes”, referiu Jordi no vídeo veiculado por diversos órgãos de comunicação social brasileiros, manifestação de desagrado que já obteve reacção do presidente do CSA: “Nada disso é verdade”, acusou Rafael Tenório.

Recorde-se que Jean Cléber, médio de 29 anos, foi emprestado no início desta temporada ao CSA, por dois anos, precisamente o tempo que resta para findar contrato com os verde-rubros. Treinado por Argel (ex-Benfica e FC Porto), Jean Cléber afirmou-se no miolo do ‘Azulão’ e conta já com 14 jogos nas pernas desde que regressou ao Brasil.