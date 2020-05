O Nacional, equipa que deverá subir à I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a saída do central madeirense Diogo Coelho.

Diogo Coelho, de 26 anos, terminava o seu vínculo e não vai continuar no clube madeirense, ao qual desde muito cedo esteve ligado.

Natural da Ponta do Sol, na Ilha da Madeira, começou nos escalões jovens do Pontassolense. Na temporada de 2009/2010 ingressou no Nacional então no escalão de juvenis, clube a que esteve sempre ligado desde então.

Pelo meio, esteve emprestado ao Sporting da Covilhã, 2014/2015, ao Desportivo de Chaves na época seguinte, ajudando a equipa a subir à I Liga, e em 2016/2017 à Académica de Coimbra.

Regressou ao Nacional em 2017/2018, colaborando na subida de divisão e na conquista do campeonato da II Liga.

Nesta temporada realizou apenas duas partidas, uma para a II Liga e outra para a Taça de Portugal,

Nacional e Farense, os dois primeiros classificados da II Liga à data da sua interrupção devido à pandemia de covid-19, foram apontados pela direção da Liga de clubes como promovidos ao escalão máximo do futebol português.