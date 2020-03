Carlos Pereira mostra-se tranquilo quanto às buscas na SAD do Marítimo, que decorreram em Santo António, no âmbito da operação ‘Fora de Jogo’.

“É uma obrigação da Administração Tributária e a nós não nos cria nenhum constrangimento ou problema em recebê-los e colaborar com aquilo que entendam que deve ser”, disse esta quarta-feira o presidente do Marítimo. “Num clube com esta dimensão tem muito papel para ver e analisar e por isso são muitas pessoas a fazer este trabalho. Com a nossa colaboração tudo se tornou muito mais fácil”, acrescentou o presidente do Marítimo.

Carlos Pereira também deixou uma garantia: “Não temo nenhum receio desta visita relâmpago, surpresa. Tudo faremos para contribuir para a verdade que cada vez mais se pretende, a vida e a saúde dos clubes seja cada vez mais transparente”.

“Não seria ético falar dos nomes envolvidos. É uma operação de dimensão nacional”, disse ainda o presidente do Marítimo, garantindo que em causa estão contratos de jogadores.

Também confirmou buscas na sua casa: “Passaram por minha casa, uma visita na minha casa, uma visita aqui, normalíssimo”.