Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática até sábado no Porto Santo

Decorreu ontem (dia 22 de Outubro), na sede do Clube Naval do Porto Santo, a apresentação oficial do Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática, evento que decorre na Ilha Dourada, até ao próximo dia 26, numa organização conjunta da Federação Portuguesa Actividades Subaquáticas, Associação de Natação da Madeira e do Clube Naval do Porto Santo.

Na ocasião, marcaram presença Joselino Velosa, director da Administração Pública do Porto Santo, realçando o “investimento do Governo Regional no afundamento das embarcações, numa aposta clara no desporto aquático e turismo desportivo, solicitando a todos os atletas que fossem os embaixadores do Porto Santo neste mundo subaquático”.

Por sua vez, o presidente da Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, deu as boas vindas aos participantes, mostrando-se “muito feliz e satisfeito” pela realização do evento na Ilha Dourada, realçando a importância do mesmo para o turismo local nesta altura do ano, “contribuindo desta forma para uma oferta diversificada no calendário de eventos desportivos da ilha”.

Por fim, o representante da Federação Portuguesa e da Associação Regional Pedro Vasconcelos agradeceu o apoio de todos aqueles que “tornaram possível a realização deste importante evento no Porto Santo”, destacando a “beleza natural” do local, bem como a sua biodiversidade, esperando de todos “uma aposta clara neste tipo de eventos na Região, já que a organização fez um esforço enorme para que o mesmo fosse uma realidade na Ilha Dourada”. Terminou, desejando a todos os participantes “uma excelente competição”.

Recorde-se que, este evento tem como objectivo apurar o campeão nacional de fotografia subaquática, nas categorias de ‘Grande Angular’, ‘Macro’, ‘Peixe’ e ‘Tema’, estando marcado para hoje e amanhã os mergulhos de competição, com apenas duas imersões por dia, com o tempo aproximado de 90 minutos cada.

Estão em competição oito equipas, constituídas por um fotógrafo e um modelo/assistente, utilizando equipamentos de mergulho autónomo e as respectiva câmaras fotográficas.

Pela Madeira participa Gorette Pestana como modelo, formando equipa com Ricardo Costa, atleta da Região Autónoma dos Açores.